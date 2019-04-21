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Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 1 - Altınordu: 3

Spor Toto 1.

Lig'in 30. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Altınordu'ya 3-1 yenildi.



Maçtan dakikalar


12. dakikada Afyonspor defans hatasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Acer yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Soner'in solundan filelere göndererek Altınorduyu 1-0 öne geçirdi.


16. dakikada Anıl topu sol köşeye gönderdi son dokunan Afyonspor'dan Emre Öztürk topu kendi filelerine gönderdi, Altınordu skoru 2-0 getirdi.


75. dakikada Afyonspor ceza sahasının çizgisi önünde topla buluşan Metin topu düzgün bir vuruşla Altınordu ağlarına gönderdi, skorda 2-1 geldi.


83. dakikada Kelim Alıcı'nın kale önüne gönderdiği topa Sefa Yılmaz dokundu, top Afyonspor ağlarına gitti skor 3-1 oldu.



Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Habib Tiryaki


AFJET Afyonspor: Soner, Türker Toptaş, Mehmet Güven (Enes Ata dk. 46), Bajram, Onur Ramazan Toprak, Metin Yüksel, Taşkın İlter (Nazmi Candoğan dk. 73), Cenk Güvenç, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek, Gökhan Kardeş


Yedekler: Enes, Aykut, Nazmi Bayram


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Muhammet Mert, Esen Kubat (Mehmet Murat Uçar dk. 59), Alican Özfesli (Oğulcan Ülgen dk. 53), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Mehmet Enes Sıgırcı (Okan Derici dk. 79), Berkay Samancı, Recep Yemişci, Anıl Koç


Yedekler: Erhan, Devid Deniz


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Yusuf Acer (dk. 12) (Altınordu), Emre Öztürk (dk. 16 k.k.) (Afjet Afyonspor)


Sarı Kartlar: Ersel Aslıyüksek, Taşkın İlter (Afjet Afyonspor), Muhammet, Murat Uçar, Ogulcan Ülgen (Altınordu)

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