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Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 1 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 18. haftasında Afjet Afyonspor kendi sahasında oynadığı maçta İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


11. dakikada Afjet Afyonspor'dan Onur Ramazan'ın ceza sahasına gönderdiği toptaa Metin'in vuruşu auta çıktı.


14. dakikada İstanbulspor oyuncularının defans'ın arkasına attığı topta Halil İbrahim Çolak kaleci Bekir ile karşı karşıya kaldı ve araya giren Cenk golü önledi.


18. dakikada Murat yaklaşık 35 metreden topa sert vurdu. Top kaleci Bekir'in solundan filelerle buluştu. 0-1


54. dakikada Onur Ramazan topa yerden sert vurdu. Kaleci Muhammet topu kornere çeldi.


83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Halil İbrahim Sönmez'in vuruşu üstten auta çıktı


88. dakikada sol taraftan Aykut'un ceza sahasına ortaladığı topa Oltan uçarak vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1



Stat: Afyon Zafer


Hakemler : Bülent Birincioğlu , Uygar Bebek , Cemal Alpay


Afjet Afyonspor : Bekir , Bayram(Yasin dk. 70), Onur Ramazan ,Metin , Nazmi ,Cenk , Onurcan (Ali dk. 71),Uğur , Emre ,Ersel (Aykut dk. 81 ?) , Oltanx


Yedekler : Yasin, Ali, Aykut


Teknik Direktör : Serhat Güller


Istanbulspor: Muhammet ,Wellington , Eslam , İbrahim ,Onur Ergün ,Aldın Cajıc ,Etego Atchom ,Murat (Halil İbrahim Sönmez dk. 79 ),Abdullah ,Onur Ural(Clesıo Palmırum dk. 73) ,İbrahim Halil Çolak (Slavko Peroviç dk. 63)


Yedekler :Halil İbrahim Sönmez


Teknik Direktör : Orhan Çıkırıkçı


Goller: Murat (dk. 18) (İstanbulspor), Oltan (dk. 88) (Afyonspor)


Sarı Kartlar : Onur Ural, Abdullah (İstanbulspor), Cenk (Afjet Afyonspor)

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