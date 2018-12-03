İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 14. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


8. dakikada ev sahibi takım soldan gelişen ataktan gelen topu Ersel Aslıyürek ayağının içiyle ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-0


19. dakikada Afjet Afyonspor'dan Mendy'nin sağ taraftan yaptığı oraya Ersel'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.


25. dakikada konuk takım Eskişehirspor'dan Alperen Kocabaş'ın kaleye gönderdiği sert şut sonrasında top az farkla dışarı çıktı.


50. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fıratcan Üzüm düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1


52. dakikada ev sahibi takımdan Türker'in ceza sahasına gönderdiği top savunma Ersel'in önünde kaldı. Ersel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Afyon Kocatepe


Hakemler: Burak Şeker, Emrah Ünal, Cemil Tunç


AFJET Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Renato Arapi, Bayram Çetin, Sinan Özkan, Timuçin Aşcıgil (Enes Ata dk. 55), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksel (Oltan Karakullukçu dk. 74), Bernard Mendy (Aykut Uluç dk. 77)


Yedekler: Enes Ata, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu


Teknik Direktör: Serhat Güller


Eskişehirspor: Ekrem, Semih Güler, Tolga (Kaan Gül dk. 60), Alperen Kocabaş, Mehnet Feyzi Yıldırım, Furgan Polaat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, Cumali Sertel, Fıratcan Üzüm


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, İsmail Oykun, Bedirhan Altunbaş, Utku Kızılkaya, Talha Erdoğan, Metehan Altunba


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 8 ve 52) (AFJET Afyonspor), Fıratcan Üzüm (dk. 50) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Renato Arapi, Sinan Özkan, Oltan Karakullukçu, Türker Topbaş, Bekir Demircan (AFJET Afyonspor), Fıratcan Üzüm, Kaan Gül (Eskişehirspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.