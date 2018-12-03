Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 14. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada ev sahibi takım soldan gelişen ataktan gelen topu Ersel Aslıyürek ayağının içiyle ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-0
19. dakikada Afjet Afyonspor'dan Mendy'nin sağ taraftan yaptığı oraya Ersel'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
25. dakikada konuk takım Eskişehirspor'dan Alperen Kocabaş'ın kaleye gönderdiği sert şut sonrasında top az farkla dışarı çıktı.
50. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fıratcan Üzüm düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
52. dakikada ev sahibi takımdan Türker'in ceza sahasına gönderdiği top savunma Ersel'in önünde kaldı. Ersel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Afyon Kocatepe
Hakemler: Burak Şeker, Emrah Ünal, Cemil Tunç
AFJET Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Renato Arapi, Bayram Çetin, Sinan Özkan, Timuçin Aşcıgil (Enes Ata dk. 55), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksel (Oltan Karakullukçu dk. 74), Bernard Mendy (Aykut Uluç dk. 77)
Yedekler: Enes Ata, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Serhat Güller
Eskişehirspor: Ekrem, Semih Güler, Tolga (Kaan Gül dk. 60), Alperen Kocabaş, Mehnet Feyzi Yıldırım, Furgan Polaat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, Cumali Sertel, Fıratcan Üzüm
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, İsmail Oykun, Bedirhan Altunbaş, Utku Kızılkaya, Talha Erdoğan, Metehan Altunba
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 8 ve 52) (AFJET Afyonspor), Fıratcan Üzüm (dk. 50) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Renato Arapi, Sinan Özkan, Oltan Karakullukçu, Türker Topbaş, Bekir Demircan (AFJET Afyonspor), Fıratcan Üzüm, Kaan Gül (Eskişehirspor)