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Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Ümraniyespor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 34 . haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı



Maçtan dakikalar


15. dakikada Afyonspor ceza sahasında içinde düşürülen Onur Ramazan takımına penaltı kazandırdı.


16. dakikada Bajram Ajeti'nin kullandığı penaltı gol oldu. 1-0


19. dakikada Ümraniyespor'da Fuat'ın ceza sahasında düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı, Madında gole çevirdi. 1-1


40. dakikada Serkan Göksu'nun ceza sahası dışından attığı sert şutta top ağlara gitti. 2-1


67. dakikada Oltan kornerden gelen topu plase ile ağlara gönderdi. 2-2



Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Sarper Barış, Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş


AFJET Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Bayram Çetin (Metin Yüksel dk. 82), Bajram Ajeti (Oltan Karakullukçu dk. 66), Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candogan, Taşkın İlter(,Emre Öztürk, İsmet Benli, Aykut Uluç, Gökhan Kardeş (Enes Ata dk. 44)


Ümraniyespor: Enes Fidayeo, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogaınnıs (Recep Aydın dk. 76), Birol Parlak, Sekan Göksu, Ugur Aygören, Fuat Bavuk (Atabey Çiçek dk. 77), Muhammet Gönülaçar, Baubacar Dıabang (Cenk Doğan dk. 63), Gökhan Lale, Levy Madında


Teknik Direktör : Ahmet Taşyürek


Goller: Bajram Ajeti (dk. 16 pen.), Oltan Karakullukçu (dk. 67) (Afjet Afyonspor), Levy Madinda (dk. 20 pen.), Serkan Göksu (dk. 40) (Ümraniyespor)


Sarı Kartlar: Onur Ramazan, Enes Ata (Afjet Afyonspor), Uğur Aygören (Ümraniyespor)

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