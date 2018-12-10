Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Emre'nin çapraza uzun topunda, İrfan Can'ın ceza alanına çevirdiği topla buluşan Visca sert ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 0-1

25. dakikada sağ kanattan Kaissara'nın ceza alanına yerden ortasında topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda savunmaya da çarpan topu Altay son anda çizgi üzerinde topu kontrol etti.

28. dakikada İrfan Can topla sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve yerden sert bir vuruş yaptı ancak tehlikeli pozisyonda kaleci Altay topu ayaklarıyla önledi. Devam eden pozisyonda bu kez Bajic'in dönerek vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

43. dakikada topla buluşan Cerci ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

45. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Visca'nın yerden sert vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Boşta kalan topu Yalçın ceza alanının dışına uzaklaştırdı.

Stat: Kocatepe

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Baıa Pınto, Wıllıam Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Alessıo Corcı, Dja Djedje, İlhan Parlak, Bakary Kone, Youness Mokhtar, Mathıeu Moulın

Yedekler: Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Kenan Özer, Mahmut Akan, Anton Putsila, Erdem Şen, Lanre Kehinde

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Emre, Epureanu, Edin Visca, Da Costa, Bajic, İrfan Can Kahveci, Napoleoni, Mahmut Tekdemir, Paula Junior

Yedekler: Volkan Babacan, Karim Hafez, Uğur Uçar, Joseph Attamah, Soner Aydoğdu, Milos Jojic, Kerim Frei, Gökhan İnler, Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Visca (dk. 8) (Medipol Başakşehir)