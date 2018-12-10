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Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


64. dakikada Başakşehir'den Visca'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.


77. dakikada Yalçın Ayhan'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topa Kubilay müsait pozisyonda kafayı vuramadı.



Stat: Kocatepe


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Baıa Pınto, Wıllıam Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci (Lanre Kehinde dk. 81 ?), Dja Djedje, İlhan Parlak, Bakary Kone, Youness Mokhtar (Anton Putsila dk. 58), Mathıeu Moulın


Yedekler: Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Kenan Özer, Mahmut Akan, , Erdem Şen


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Emre, Epureanu, Edin Visca, Da Costa, İrfan Can Kahveci (Gökhan İnler dk. 87 ?), Napoleoni (Kerim Frei dk. 90 ?), Mahmut Tekdemir, Paula Junior, Bajic (Emmanuel Adebayor dk. 90+1 ?)


Yedekler: Volkan Babacan, Karim Hafez, Uğur Uçar, Joseph Attamah, Soner Aydoğdu, Milos Jojic


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Visca (dk. 8) (Medipol Başakşehir)


Sarı kart: Emre (Medipol Başakşehir)

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