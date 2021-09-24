Gelecek nesillere temiz su kaynakları ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla toplumu bilinçlendirmek için başlatılan 'Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi' kapsamında Su Elçileri Afyonkarahisar'a geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün 27 Mayıs 2014 tarihinde başlattığı ‘Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi' kapsamında hayata geçirilen ve suyu korumak için farkındalık çalışması yürüten Su Elçileri Afyonkarahisar'da öğrencilerle buluştu. Zafer Meydanı'nda düzenlenen programa katılan Vali Gökmen Çiçek, su tüketiminin önemi, suyu bilinçli kullanmak, barajlar, elektrik üretimi gibi konularda eğitimlerin verildiği tırı ziyaret etti.

Vali Çiçek, sunumları izleyen ve maketlerle bilinçli su kullanımı konusunda bilgilenen çocuklara Su Elçisi sertifikalarını takdim etti. Su tüketiminin ve suyu bilinçli kullanmanın önemine dikkat çeken Vali Çiçek, “Su yaşamın temel kaynağı. Çevrenin korunması, kirletmeden ve akılcı su kullanımı, bu konuda farkındalığın arttırılması ve su kaynaklarının verimli kullanımının sağlanmasını hedefleyen Su Elçileri bugün ilimizde. Gerçekten çok yararlı ve anlamlı bir proje. Su sıkıntısı tüm dünyanın ortak sorunu. Hepimiz bu konuda daha bilinçli davranmalı, bizden sonraki nesillere temiz su kaynakları ve daha yaşanılabilir bir çevre bırakmalıyız” dedi.

Su Elçileri 3 gün süreyle şehrin çeşitli noktalarında eğitimler verecek.