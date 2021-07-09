Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 5 metre derinlikteki su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Sandıklı ilçesi Hisar Mahallesi'nde su kanalı etrafına yapılan millet bahçesi çalışmalarını yürüten işçiler su kanalında köpeği fark ederek durumu Sandıklı İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yadımı ile köpeğin bulunduğu alana indi. Köpeğin ısırma tehlikesine karşı boğazından ve belinden bağlayan itfaiye ekipleri işçilerinde yardımı ile yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonrası köpeği su kanalından çıkarmayı başardı. Su kanalına gece düştüğü değerlendiren aç ve susuz kalarak bitkin düşen köpeğe millet bahçesi çalışmalarını yapan işçiler tarafından baret ile su verildi.

Kısa sürede kendine gelen köpek uzaklaşarak gözden kayboldu.