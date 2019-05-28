Suç makinesi yakalandı

Afyonkarahisar'da 20 ayrı suçtan aranan 22 yaşındaki genç, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece 26 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında Afyonkarahisar ve Tunceli Başsavcılığınca kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan İsmail Y.' (22) ilçede bir adreste bulunduğu bilgisine ulaştı. Bir süredir aranan ve hakkında 'tehdit', 'hakaret', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'uyuşturucu madde bulundurmak' ve 'şantaj' gibi 20 farklı suçtan araması bulunan şahıs, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Sabaha karşı gözaltına alınan İsmail Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.