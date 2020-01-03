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Suç makinesi yakalandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri 9 ayrı suçtan aranan suç makinesini yakaladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri 9 ayrı suçtan aranan suç makinesini yakaladı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; Dinar ilçesi Dombay köyünde ikamet eden F.G. isimli şahsın evinin bahçesinden, 1 adet bakır aksamlı kazanın çalınması olayı ihbarı değerlendirildi. Yapılan çalışmalar ve olay yerine yakın akaryakıt istasyonları ile çevre güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde; aracın plakası ve markası tespit edilirken, Dinar ilçe merkezinde sürücüsü F.U. ile birlikte araç ele geçirildi.


Sürücü F.U.nun yapılan kimlik sorgusunda; toplam 9 ayrı suçtan aranmakta olduğu tespit edildi. Yakalanan F.U., mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

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