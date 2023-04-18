İhlas Haber Ajansı

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Suç örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından ‘yağma ve iftira’ gibi çeşitli suçlar işleyen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından ‘yağma ve iftira' gibi çeşitli suçlar işleyen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı. Yapılan çalışmada ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt çerçevesinde yağma ve iftira' suçunu işledikleri değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda


Mustafa S., Doğan İ., Ali S. ve Hüseyin S., gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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