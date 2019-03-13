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Suçunu itiraf eden cinayet zanlısı tutuklandı

Afyonkarahisar’da odun kesmek için gittiği bahçesinde öldürülen şahsın faili, suçunu itiraf ettikten sonra tutuklandı.

Afyonkarahisar'da odun kesmek için gittiği bahçesinde öldürülen şahsın faili, suçunu itiraf ettikten sonra tutuklandı.


Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde odun kesmek için bahçesine giden Yaşar Dinler, ateşli silahla öldürülmüştü. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cinayet failinin yakalanmasıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen şüpheli bir kişi Akkonak köyünde yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, suçta kullandığı 7,65 mm çapında tabanca, 49 adet 7,65 mm çapında fişek ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 37 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli alınan ifadesinde suçunu itiraf ederken sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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