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Şuhut AK Gençlikten Başkan Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Afyonkarahisar Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Partili gençler, Başkan Bozkurt'a görevinin hayırlı olması dileklerini sundular. Akabinde bir süre hasbihal ederek gündem hakkında fikir alışverişlerinde bulundu.

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