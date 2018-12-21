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Şuhut Belediye ekiplerinden çevre düzenleme ve temizleme çalışmaları

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gali çayı ve Aydın caddesinde çevre düzenleme ve temizleme çalışmalarına başladı.


Temiz ve Sağlıklı bir Şuhut için çalışmalarını sürdüren Şuhut Belediyesi, Başkan Bozkurt'un talimatlarıyla Şuhut ilçesinde bulunan Gali çayı ve Aydın caddesinde temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Çevre temizliği kapsamında caddelerde kaba çöplerin alınmasının ardından yol kenarındaki kanalların temizlenmesi, yağmur suyunun tahliyesinde sorun oluşmaması için caddelerdeki kanalların açılması, gali çayı içerisinde ki çöplerin ve otların temizleme işleri yapıldı.


Başkan Bozkurt ”Cadde, sokak ve meydanların düzenli olarak süpürülüp temizlenmesi sağlıklı bir çevre için kaçınılmazdır" dedi.

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