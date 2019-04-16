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Şuhut Belediye Hisarspor Büyük Erkekler Voleybol İl Şampiyonu oldu

Afyonkarahisar’da düzenlenen Büyük Erkekler Voleybol Ligi’nde Balçıkhisarspor’u 3-1 mağlup eden Şuhut Belediye Hisarspor şampiyon oldu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Erkekler Voleybol Ligi'nde Balçıkhisarspor'u 3-1 mağlup eden Şuhut Belediye Hisarspor şampiyon oldu.


Şuhut Belediye Hisarspor rakibi Balçıkhisarspor karşısında 1. sette 25-23'lük üstünlük kurarken, 2. sette 25-19'luk skorla yenilirken, 3. sette ise 26-24'lük skorla üstünlük kurdu. Final müsabakasının 4. setinde kıran kırana bir mücadele geçerken, Şuhut Belediye Hisarspor Voleybol Takım oyuncularının mücadeleci duruşu 27-25'lik skorla galibiyeti getirdi. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonunda final maçında galibiyeti yaşayan takım oyuncuları büyük bir sevinç yaşarken, tibünlerde yerini alan seyirciler ise sahaya koşarak sevinçlerini takım oyuncularıyla beraber yaşadı. Büyük Erkekler Ligi Voleybol final müsabakasının ardından kupayı takım Teknik Direktörü Ahmet Çiğdem Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un elinden aldı.

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