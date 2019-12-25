İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut Belediye Hisarspor'da kongre heyecanı

Afyonkarahisar Süper Amatör Liginde mücadele eden Şuhut Belediye Hisarspor’da kongre heyecanı yaşandı.

Afyonkarahisar Süper Amatör Liginde mücadele eden Şuhut Belediye Hisarspor'da kongre heyecanı yaşandı.


Kongre Şuhut Belediye Hisarspor lokalinde yapılırken, kongreye Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü Başkanı Murat Dede, Şuhut Belediye Hisarspor Kulüp Başkan Yardımcısı Abdullah Zeybek, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İsmail Kahvecioğlu ve üyeler katıldı. Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları ile gelir, gider raporlarının okunmasının ardından kongrede seçime gidildi. Tek liste olarak yapılan seçimde Yönetim Kurulu üyeleri ise; Abdullah Zeybek, Ahmet Çiğdem, Ahmet Imış, Necati Kebeli, Nuri Dönmezdemir'den oluşurken, yedekler ise Uysal Türköz, Mehmet Küçük, Kamber Aktar, Mehmet Günhan ve İbrahim Çetingül'den oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.