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Şuhut Belediye Meclisi son toplantısını gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Meclisi dönemin son toplantısını yaptı.


Başkan Bozkurt'un başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında, ilçeye yapılan hizmetler ve yapılacak olan proje çalışmaları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimler dolayısıyla son meclis toplantısı gerçekleştirilirken, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından ise meclis üyelerine çalışmalarından ve emeklerinden dolayı plaket takdim edildi. Mart ayı meclis toplantısının ardından günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından meclis toplantısı sona erdi.

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