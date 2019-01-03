Şuhut Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Belediye salonunda Başkanı Recep Bozkurt'un başkanlığında toplanan meclis üyeleri yılın ilk toplantısını yapmanın sevincini yaşadı. Başkan Bozkurt, meclis üyeleri ile bir süre sohbet ederek beraberinde gündemi değerlendirdi. Şuhut ilçesine yapılacak projeler ele alınarak projeler üstünde karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Başkan Bozkurt 2019 yılının ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ederek meclis üyeleri ile beraber başarılı bir sene diledi.