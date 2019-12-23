Şuhut Belediyesi 12. Ege İlleri Tanıtım Günlerinin en başarılı coğrafi ürün tanıtımı ödülüne layık görüldü

Ege İlleri Tanıtım Günleri kapsamında coğrafi işaretli ürünü en güzel tanıtım yapan belediye olarak Şuhut Belediyesi seçilerek ödüle layık görüldü.

Ege Platformu yetkilileri ve Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği işbirliği ile kurulan Ege İlleri Tanıtım Günleri kapsamında coğrafi işaret ürünü olarak Şuhut Belediyesi standında ilçenin tescilli keşkeğini tanıtan Şuhut Belediyesi düzenlenen en güzel coğrafi işaret ürünü yarışmasında en güzel coğrafi ürünü tanıtan belediye olarak seçildi. Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan ve Dernek Genel Saymanı İbrahim Aydoğdu, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a ödülünü takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, konu ile ilgili açıklamalarında, ‘'Tüm ekibimizle ve yeni kurduğumuz Arge ekibimizle Şuhut'u ve değerlerinin seslerini daha çok duyurmak için çabalıyoruz. Çalışmaların bir parçası olan Ege İlleri Tanıtım Günleri ve Etkinliklerinde ödüle layık görülmemiz bizleri ziyadesiyle çok mutlu etti. Çabalarımızın boşa gitmediğini görmek gurur verici. Bilgi yarışmalarına soru olan Tescilli Şuhut Keşkeğimizi de her platformda anlatıyoruz ve ikram ediyoruz. Durmadan, yorulmadan ve usanmadan Şuhut'u ve değerlerini tanıtmaya devam edeceğimizi tüm kıymetli hemşehrilerimize belirtmek isterim. Bu ödül de önemli payı olan tüm ekibimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan'a Şuhut Belediyesi kültür yayınlarının son kitabı olan Şuhut Tarihi kitabını hediye etti.