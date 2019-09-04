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Şuhut Belediyesi parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi, Altıgöz Mahallesi Oynağanlı Caddesi istikametinde parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile parke taşı döşeme çalışmalarına devam eden Şuhut Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hummalı çalışma sistemiyle sürdürüyor. Doğalgaz çalışmalarından dolayı bozulan yolların düzeltilmesi için parke taşı döşeme çalışmaların Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.

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