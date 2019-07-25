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Şuhut Belediyesi su arıza ekipleri çalışmalarına hız verdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediyesine bağlı su arıza ekipleri tarafından ilçe genelinde meydana gelen içme suyu ve ana boruda oluşan arızaları giderme çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesine bağlı su arıza ekipleri tarafından ilçe genelinde meydana gelen içme suyu ve ana boruda oluşan arızaları giderme çalışmaları devam ediyor.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatlarıyla İstiklal Mahallesi istikametinde devam eden içme suyu şebekesi ana borusundaki arıza giderme çalışmaları ekiplerin özverili çalışmaları ile sürdürülüyor. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, "İstiklal Mahallemizde meydana gelen içme suyu ana borusundaki arıza sebebiyle su arıza birimindeki ekiplerimiz sorunu giderme çalışmalarına devam ediyor. İnşallah vatandaşlarımıza yakışı bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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