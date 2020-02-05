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Şuhut Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Şuhut Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.


Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında Şuhut Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Bozkurt, İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, dost ve yakınlarına sabır diledi. Başkan Bozkurt, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunanistan milletvekilini de kınadı. Toplantı, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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