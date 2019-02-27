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Şuhut Belediyesi yol bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin birçok noktasında yol bakım, onarım ve düzeltme çalışmaları hızla devam ediyor.

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin birçok noktasında yol bakım, onarım ve düzeltme çalışmaları hızla devam ediyor.


Son olarak Şuhut ilçesine bağlı boyalık mevkisinde belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar la alakalı bilgi veren Başkan Bozkurt "İlçemizde ana caddemizdeki sıcak asfalt, doğalgazdan bozulan yolların yenileme ve onarım çalışmaları nedeniyle yatırım ve çalışma programımız kapsamında var olan ancak geciken tüm çalışmalarımızı hızla gerçekleştiriyoruz. Birçok cadde ve sokakta şuanda hava şartlarının elverdiği ölçüde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

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