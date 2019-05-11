Şuhut Belediyesinde yabani ot ve çim biçme çalışması

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren yabani otların temizliği ile çim biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra cadde, kavşaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Altıgöz Köprüsü civarı, Kuran Kursu mevkiinde bulunan park, bahçe ve oyun alanlarında çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmaları devam ediyor. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, halk sağlığını korumak için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti. Bakımsız alanlarda vatandaşa zarar verebilecek haşerelere karşı önlem almak amacıyla temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.