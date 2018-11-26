Şuhut Belediyesinden çevre düzenleme çalışması

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile devam eden çevre düzenleme çalışmaları ilçenin dört bulvarında gerçekleştiriliyor. Başkan Bozkurt çevre düzenleme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarında, ''Daha modern çevre dostu bir Şuhut ilçemiz için elimizden gelen çalışmaları özveri içerisinde gerçekleştiriyoruz. Biz milletimizin daha temiz daha modern bir ilçede yaşaması için elimizden gelen çalışmaları sürdürüyor, daha sağlıklı alanlar oluşturmaya devam ediyoruz'' dedi.