Şuhut Belediyesi'nden kar temizleme çalışması

İlçede etkili olan yoğun kar yağışından dolayı sürücü ve vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları Şuhut Belediyesi ekiplerince hummalı bir çalışma sistemiyle Şuhut-Afyonkarahisar yolu istikameti başta olmak üzere ilçe merkezi genelinde devam ediyor. Akşam saatlerinde karla mücadele çalışması başlatan belediye ekipleri, iş makineleriyle sabah erken saatlerde de çarşı merkezindeki kar yığınlarını temizlemeye başladı. Araç trafiğinin yanı sıra yaya kaldırımları içinde çalışma başlatan Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaldırım temizliğini çarşı merkezinde sürdürüyor.

Başkan Bozkurt, kar yağışı ile ilgili açıklamalarında, “Kar yağışı başladığı andan itibaren iş makinelerimizle gerekli temizleme çalışmalarına başladık. Öncelikli olarak ana ulaşım akışlarının ulaşıma açık olmasını sağlıyoruz. Daha sonra ise yayalarımız için kaldırımları temizliyoruz. Hemşehrilerimizin işlerinin aksamaması için ekiplerimiz 24 saat işlerinin başında'' dedi.