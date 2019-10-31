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Şuhut Belediyesi'nden parke taşı yenileme çalışmaları

Afyonkarahisar Şuhut ilçe Belediyesi tarafından ilçe çarşı merkezi istikametinde başlatılan parke taşı yenileme çalışmaları devam ediyor.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi çevresinde parke taşı yenileme çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde bitirileceği belirtilirken, ilçe genelinde parke sorununun kalmaması için kolların sıvandığı öğrenildi.


Fen İşleri Müdürü Abdullah Zeybek, konu ile ilgili açıklamalarında, ''Şuhut Belediye Başkanımız Recep Bozkurt'un talimatları ile çalışmalarımızı özverili bir sistemle sürdürüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde çarşı merkezimizdeki parke taşı yenileme çalışmalarımızı bitireceğiz. Her zaman kıymetli hemşehrilerimize hizmet için Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza gönülden devam edeceğiz. Her şey Şuhut ilçemiz için'' ifadelerine yer verdi.

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