Şuhut Belediyesinden Taşlıca Mahallesine yeni içme suyu hattı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Taşlıca Mahallesi Değirmen Sokak'ta 400 metre içme suyu şebeke hattı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Fen İşleri Müdürlüğü personeli İsmail Aydoğmuş, Taşlıca Mahallesi sakinlerinin menba kalitesinde suya kavuşacaklarını belirtti..

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''Taşlıca Mahallemize menba kalitesinde toplam 400 metre şebeke hattı döşeme çalışmalarımızda sona gelindi. İnşallah ilçemizin dört bir yanında bulunan sorunları gidererek, ilçe halkımıza yakışır hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Halkımızla beraber daha güzel hizmetler gerçekleştirecek, projelerimize daha modern projeler ekleyerek Şuhut ilçemizi modern bir şehir haline getireceğiz'' sözlerine yer verdi.