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Şuhut Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş alım satımlarında durgunluk

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş hayvan üreticileri piyasanın durgun olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş hayvan üreticileri piyasanın durgun olduğunu belirtti.


Şuhut ilçe merkezinde her cumartesi günü rutin olarak düzenlenen Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş hayvan üreticileri küçükbaş hayvanlarına müşteri bulamadıklarını belirtirken, satışların ise durduğunu ifade etti. Küçükbaş hayvan üreticileri fiyatların 600 lira ile bin 100 lira arasında değiştiğini belirtti. Küçükbaş hayvan piyasasının durgun olduğunu belirten üreticiler bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Bazı üreticiler ise yem fiyatları ile küçükbaş hayvan fiyatlarının eş değer olmadığını belirtti.

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