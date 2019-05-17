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Şuhut Çevre Hizmetleri Birliği toplantısı

Şuhut Çevre Hizmetleri Birliği’nin mayıs ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleştirdi.

Şuhut Çevre Hizmetleri Birliği'nin mayıs ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleştirdi.


Şuhut Belediyesi'ndeki toplantıya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Belediye Meclis Üyeleri Ömer Karahan, Mehmet Taner, Şevket Çuhadar, Mehmet Avcı ve Şuhut Çevre Hizmetleri Birliği Müdürü Tahsin Şimşek katıldı.


Toplantıda komisyon ve üye seçimleri yapıldı. Başkan Bozkurt, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Şuhut Çevre Hizmetleri Birliğimizin yeni hizmet dönemi ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde 5 yıllık dönemde ilçemize hizmet etmek üzere çalışmalarımıza özverili bir sistemle devam edeceğiz. Her şey ilçemiz için biz laf ile değil icraatlarımızla ilerlemeye devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

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