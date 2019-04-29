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Şuhut çiçeklerle daha güzel

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle beraber mevsimlik çiçekleri orta refüj, kavşak ve yeşil alanlara dikmeye başladı.


Şuhut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Şuhut ilçe genelinde mevsimlik çiçek dikimine başlandı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar ayının gelmesiyle beraber ilçe genelinde park, bahçe ve yeşil alanlarda toplam 3 bin çiçeği toprakla buluşturdu. Ekipmanlar bahar ayının gelmesiyle beraber çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise Şuhut'un güzel, yaşanabilir bir ilçe estetiğine sahip olması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Şuhut ilçesini ziyaret eden misafirlerin huzuru ve memnuniyetinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Bozkurt, çevreye ve doğaya verdikleri önemle yapılan her çeşit çalışma ve rötuş'un ilçeye artı değer kattığını ifade etti. Ayrıca Başkan Bozkurt, daha modern çevre dostu bir Şuhut ilçesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz'' ifadelerine yer verdi.

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