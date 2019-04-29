Şuhut Devlet Hastanesi personellerine moral gezisi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Devlet Hastanesi personelleri Karabük, Bolu, Bartın ve Ankara illerine gezi düzenledi.

Şuhut Devlet Hastanesi personeli Faruk Şentürk'ün organize ettiği Karabük, Bolu, Bartın ve Ankara gezisi hastane personellerine moral oldu. Hastane personelleri ilk olarak Karabük'e bağlı Safranbolu'yu ziyaret ederek buradaki tarihi önem taşıyan mekanlar ile ilgili bilgiler edindi. Daha sonra Ankara'yı ziyaret ederek burada Beypazarı'nın tarihi önem taşıyan mekanlarını gezdi. Akabinde Bolu iline bağlı Abant Tabiat Parkı ve Gölcük Tabiat Parkını gördü. Bolu ziyaretinin ardından Bartın'a bağlı Amasra ilçesini ziyaret eden hastane personelleri keyif dolu dakikalar yaşadı.

Şuhut Devlet Hastanesi Personeli Faruk Şentürk ziyareti ile ilgili açıklamalarında, “Şuhut Devlet Hastanesi personel arkadaşlarımızla beraber Karabük, Ankara, Bolu ve Bartın illerine bağlı tarihi önem taşıyan ilçeleri ziyaret ettik. Arkadaşlarımızla beraber buralardaki tarihi önem taşıyan bilgiler edindik. Çok güzel ve de anlamlı bir gezi oldu” dedi.