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Şuhut Devlet Hastanesi yönetiminden personele moral ziyareti

Afyonkarahisar’ın Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız ve beraberindeki heyet, sağlık personellerine moral ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız ve beraberindeki heyet, sağlık personellerine moral ziyaretinde bulundu.


Başhekim Yıldız ve beraberindeki heyet, sağlık personelleri ile bir süre hasbihal ederek akabinde sorunlarını dinledi. Şuhut Devlet Hastanesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Başhekimimiz Op.Dr. Erkan Yıldız, İdari Mali İşler Müdürümüz Deniz Karakaş, Müdür Yardımcımız Yunus Bucak ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Emre Yavuzcan, hastanemiz Acil Servisi, Yatan Hasta Servisleri ve diğer birimlerimizde nöbet tutan personellerimizi ziyaret ettiler'' ifadelerine yer verildi.

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