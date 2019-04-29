Şuhut Devlet Hastanesi'nde doğal afet ve acil durum tatbikatı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Devlet Hastanesinde, doğal afet ve diğer acil durumlarda yapılacaklar kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Şuhut Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikat uygulamalarına, UMKE Ekibi, Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği, 112 Acil Servis Ekibi, Şuhut Devlet Hastanesi görevlileri katıldı. Eğitim birimi ve sivil savunma uzmanlığınca tüm Şuhut Devlet Hastanesi personellerine yönelik sivil savunma, doğal afetler, hasta tahliyesi, kırmızı kod ve yangın tedbirleri konulu eğitim verildi. Olası bir afet, deprem ve olumsuzluklara karşı gerçekleştirilecek kurtarma ve tahliye çalışmalarının da canlandırıldığı tatbikatta, hastane birim personellerine eğitimlerin uygulamalı gösterilmesinin ardından hastanedeki yangın söndürme cihaz, araç ve gereçlerinin nasıl kullanılacağı konuları personellere aktarıldı.

Şuhut Devlet Hastanesinde gerçekleşen tatbikatta kırmızı kod eğitim tatbikatı yapılarak yangın esnasında yapılacaklar aktarıldı. Ayrıca yüksek katlarda mahsur kalan yaralıların kurtarılması, enkazda mahsur kalanların kurtarılması, acil servisin dış mekanda organizasyonu ve tiraj alanlarının oluşturulması ile beraber hastane yangın otomasyonunun denenmesi ve çalışır halde olması konuları da uygulamalı olarak tatbik edildi.

Tatbikatın ardından Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fatih Alaşan, çalışmanın başarını geçtiğini belirterek bütün katılımcılara teşekkür etti.