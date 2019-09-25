Şuhut Devlet Hastanesi'nden 'Dünya Sepsis Günü' etkinliği

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Devlet Hastanesi tarafından '13 Eylül Dünya Sepsis Günü' nedeniyle hasta ve personeller bilgilendirildi.

Şuhut Devlet Hastanesi birimleri tarafından hastane personelleri ve hastalar, Sepsis hakkında bilgilendirdi. Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Alaşan konuyla ilgili açıklamalarında, "Sepsis, dolaşım ve organ yetmezliklerini önlemek için acil tedaviye gereksinim duyulan bir durumdur. 5 yaş altı ölümlerin yüzde 60'ı sepsise bağlıdır. Sepsis, anne ölümlerinin de önemli bir nedenidir. Dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı giderek artmaktadır. Sepsise bağlı ölümlerin en az yüzde 10-15'i aşılama, hijyenik önlemler, erken tanıma ve hızlı tedavi yöntemleri ile önlenebilir. Hastaneler ve sağlık kuruluşları, hastane kaynaklı enfeksiyonları ortadan kaldırmak için gerekenleri yapmalıdır. Ancak, sepsis olgularının yüzde 50'si hastane dışında gelişmektedir. Yeterince bilinmediği ve farkına varılmadığı için sonuçları acı olabilmektedir. Sepsis, sinsi ölümdür" dedi.