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Şuhut Devlet Hastanesinden "Evde kal" çağrısına destek

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının ’’Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal’’ çağrısına Şuhut Devlet Hastanesi personellerinden de destek geldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının ''Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal'' çağrısına Şuhut Devlet Hastanesi personellerinden de destek geldi.


Şuhut Devlet Hastanesi çalışanları, korona virüs salgınına karşı hükümetin evde kal çağrısına destek verdi. ''Evde kal biz senin için buradayız, sende bizim için evde kal'' diyen Şuhut Devlet Hastanesi çalışanları, vatandaşlardan öksürük ve nefes darlığı varsa maske takarak en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi. Hastane çalışanları sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

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