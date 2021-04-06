Şuhut Devlet Hastanesi'ne atanan 2 uzman doktor göreve başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Devlet Hastanesine atanan 2 uzman doktor göreve başladı.

Şuhut Devlet Hastanesi'nde eksik branş doktorlarının yeri dolmaya devam ediyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burak Bayır ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rukiye Çetinkaya Şuhut Devlet Hastanesi'ne atandı. Bayır ve Çetinkaya'nın atanması Şuhut halkı tarafından sevinçle karşılandı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burak Bayır ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rukiye Çetinkaya'nın hasta kabulüne başladığı öğrenildi.