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Şuhut Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi binası karantinaya alındı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinde çalışan 1 personelin Korona virüsü testi pozitif çıktığı için bina karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinde çalışan 1 personelin Korona virüsü testi pozitif çıktığı için bina karantinaya alındı.


Şuhut'ta bulunan bir iş hanı binasının birinci katında hizmet veren Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinde çalışan bir personelde korona virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon uygulamasının gerçekleştiği binada R.A. pozitif çıkarken aynı yerde çalışan Y.U ve M.T.'in ise temaslı olduğu tespit edilerek bina kapatılarak karantinaya alındı.

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