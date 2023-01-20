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Şuhut Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde seçim yapıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin yapılan seçimli olağan genel kurul tohplantısındaa mevcut Başkan Necati Erdoğdu yeniden güven tazeledi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yapılan seçimli olağan genel kurul tohplantısındaa mevcut Başkan Necati Erdoğdu yeniden güven tazeledi.


Şuhut Düğün Salonu'nda kurulun divan başkanlığını 20. Bölge Birlik Başkanı Mehmet Bağbayan yaptı. Kooperatife kayıtlı 600 üyeden 150 üyenin oy kullandığı genel kurulda mevcut Başkan Necati Erdoğdu oyların tatamını alarak 3 yıllığına tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

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