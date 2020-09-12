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Şuhut 'Her Eve Bir Okul Projesi' devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı, ’Her Eve Bir Okul’ projesiyle kaymakamlık tarafından temin edilen televizyonları öğrencilere ulaştırmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı, 'Her Eve Bir Okul' projesiyle kaymakamlık tarafından temin edilen televizyonları öğrencilere ulaştırmaya devam ediyor.


Şuhut Kaymakamlığı, proje kapsamında öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Şuhut Kaymakamlığı olarak temin ettikleri televizyonları öğrencilere ulaştırmaya devam ediyor. Evlerinde ilk kez televizyon gören bazı öğrenciler duygu dolu anlar yaşarken aileleri ise Şuhut Kaymakamlığına teşekkürlerini iletti.


Şuhut Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Afyonkarahisar'da Her Eve Bir Okul projesiyle kaymakamlık olarak temin ettiğimiz televizyonları öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi ve eşit şartlarda eğitim alması için çalışıyoruz'' ifadelerine yer verildi.

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