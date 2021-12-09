Şuhut Hisarspor adeta seriye bağladı

hafta futbol müsabakasında Şuhut Hisarspor deplasmanda oynadığı Çobanlar Belediyespor'u 1-0 yenerek galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi.

Çobanlar Şehir Stadyumunda oynanan futbol müsabakasında Şuhut Hisarspor, yıldız futbolcusu Deniz Orhan'ın 10. dakikada attığı muhteşem golle Çobanlar Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarıda oynadığı futbolla göz kamaştıran yeşil beyazlılar 1-0'lık skoru koruyarak devre arasına galibiyetle girdi.

İkinci yarıda her iki takımın da güzel futboluyla devam eden futbol müsabakasında zaman zaman gergin anlar meydana geldi. Karşılaşmada 90+3. dakikada Çobanlar Belediyespor'un 2 numaralı futbolcusu Evran Balcı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Şuhut Hisarspor, Çobanlar Belediyespor deplasmanında 1-0'lık skorla galibiyete ulaşarak 18 puanla 2. sıraya yerleşirken lider Emirdağspor ile puan farkı ise 4'e indi.