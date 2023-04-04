Şuhut Hisarspor, Çobanlar Belediyespor'u 2-1 mağlup etti

hafta futbol müsabakasında Şuhut Hisarspor sahasında Çobanlar Belediyesporu 2-1'lik skorla mağlup etti.

Şuhut Şehir Stadyumunda oynanan futbol müsabakasında ev sahibi Şuhut Hisarspor ile Çobanlar Belediyespor ilk yarıda çekişmeli bir oyun sergiledi. İkinci yarıda, 51. dakikada rakip takım oyuncusu Can Ücağıl'ın attığı golle Şuhut Hisarspor 1-0 geriye düştü. 64. dakikada Erdem Başpınar'ın golüyle Şuhut Hisarspor beraberliği yakaladı. Şuhut Hisarspor'da 90+1'de bu defa sahneye Hüseyin Güzelizmir çıktı. Güzelizmir golüyle Şuhut Hisarspor 2-1 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.