Şuhut Hisarspor U18'de finale yükseldi

Afyonkarahisar'da U18 futbol yarı final müsabakasında Şuhut Hisarspor, Emirdağspor'u 3-0'lık bir skorla mağlup ederek finale yazdırdı.

Şuhut Hisarspor U18 futbol takımı yarı final müsabakasında Emirdağspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda güzel oyun oynamasına rağmen yeşil beyazlılar gol bulamadı. İlk yarıda gol sesi çıkmayınca devre 0-0'lık skorla kapandı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Şuhut Belediye Hisarspor 60. dakikada Alican Selek, 70. dakika İbrahim Sait Karahan, 83. dakikada ise İbrahim Şenbabaoğlu'nun golleriyle rakibi Emirdağspor'u 3-0 yenmesini bildi. Şuhut Hisarspor'un rakibinin finalde Afyonspor ile karşılaşacağı öğrenildi.