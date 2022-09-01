Şuhut Hisarspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Afyonkarahisar'da Şuhut Hisarspor Kulübü tarafından, 2022-2023 Süper Amatör Ligi hazırlıklarına başlandı.

Şuhut Hisarspor Kulübü 2022-2023 Süper Amatör Ligi hazırlıklarına teknik direktör Fatih Uysal öncülüğünde yaptığı antrenman ile başladı. Yeni sezona iddialı giren yeşil beyazlar, eylül ayında başlayacak olan yeni sezona akşam antrenmanı ile başlayarak, mücadeleci kimliklerini göstermeye başardı. Takımın yeni transferlerle de kadrosunu güçlendirdiği belirtildi. Takımın akşam idmanında kulüp Başkanı Abdullah Zeybek ve yönetim kurulu üyesi Necati Kebeli'de yakından izledi.

Şuhut Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen akşam antrenmanı günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.