Şuhut İlçe Belediye Meclisi toplantısı

Şuhut Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen Şubat ayı meclis toplantısında, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, gündem maddelerini ele aldı. Gündem maddeleri kapsamında Şuhut Belediyesi iş yerleri kira artış bedeli oranlarının makul miktarda tutulmasıyla ilgili dilekçelerinin görüşülmesi ele alınırken, 2. madde olarak ise belediye otobüsleri kredilerinin kullanılması ile ilgili madde ele alındı. Son madde olarak zabıta amirliğinin kapalı pazar yeri ile ilgili çalışmalarını kapsayan gündem maddesinin ele alınmasının ardından Şubat ayı meclis toplantısı sona erdi.