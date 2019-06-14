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Şuhut Jandarma Komutanlığından 180. yıl dönümü kahvaltısı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kahvaltı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kahvaltı düzenlendi.


Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından programa Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya'nın yanı sıra Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, eğitim camiası ve protokol üyeleri katıldı.


Protokol üyeleri ve programa katılan misafirler, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından verilen kahvaltı ikramının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'nı gezdi. Akabinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bahçesinde Kaymakam Kaya, Başkan Bozkurt ve Şehit Babası Lokman Çubuk çay tadında hasbihal ederek karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundu.

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