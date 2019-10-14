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Şuhut jandarması helikopter destekli 'Huzur Güven Operasyonu' düzenlendi

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından helikopter destekli ’Huzur Güven Operasyonu’ düzenlendi.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından helikopter destekli 'Huzur Güven Operasyonu' düzenlendi.


Şuhut ilçe genelinde yapılan operasyonuna, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Afyonkarahisar Trafik Şube Müdürü Jandarma Başçavuş Ali Gönen, Şuhut İlçe 20. Trafik Timi ve Asayiş ekipleri katıldı. Afyonkarahisar Şuhut il yolunun 17. kilometresinde trafik ve asayiş ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda 212 araç kontrol edilirken, 15 araca cezai işlem yapıldı. Toplamda 13 bin 19 lira para cezası uygulanarak 8 araç trafikten men edildi. Ayrıca yapılan operasyonda 2 yoklama kaçağı olarak aranan şahısların yakalandığı öğrenildi.

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