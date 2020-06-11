İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut jandarmasından mevsimlik işçi servisi ve zirai araçlara denetim

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar-Isparta il yolu üzerinde ve Karaadilli Beldesinde mevsimlik işçi servisleri ve zirai araçların trafik düzeni, güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve korona virüs tedbirleri me kapsamında denetim yaptı.


Komutanlığa bağlı 20. Trafik Timi tarafından günümüzde önemi koruyan Covid-19 virüsünün etkisinin azalması ile şehirlerarası mevsimlik işci taşımacılığı yapan servis araçlarını yüzde 50 mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ekipler, yolcu konumunda bulunan işçilerin servis sürücülerinin kurallara uyup uymadıkları soruldu. Daha sonra yolculara sosyal mesafelerini korumaları ile maskenin hayati derecede önemi anlatılarak sürekli yanında bulundurmaları toplu ortamda takmaları önerildi. İşçi taşıyan servis sürücülerine ise trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.