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Şuhut jandarmasından öğrencilere miniklere trafik eğitimi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri tarafından Dadak Köyü İlköğretim Okulu’ndaki minik öğrencilere trafik eğitim semineri verildi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından Dadak Köyü İlköğretim Okulu'ndaki minik öğrencilere trafik eğitim semineri verildi.


Minik öğrencilere ''Emniyet kemerin ses getirsin ve önce yaya'' projesi kapsamında minik öğrencilere eğitim semineri verildi. Trafik tim ekipleri tarafından verilen eğitim seminerinde öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarılırken, öğrencilerin ise dikkatli dinleyişleri gözlerden kaçmadı.

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