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Şuhut Kadın Kültür Evi'nde 'Evde Gıda Hijyeni' konulu seminer

Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi’nde kadınlara yönelik Şuhut Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri tarafından ’Evde Gıda Hijyeni’ konulu seminer verildi.

Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik Şuhut Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri tarafından 'Evde Gıda Hijyeni' konulu seminer verildi.


Şuhut Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Sevgi Ulukütük tarafından Şuhut'lu kadınlara yönelik 'Evde Gıda Hijyeni' konulu seminer verildi. Seminere katılan kadınlara evlerinde gıda ve hijyenin önemi anlatılarak konuyla ilgili bilgiler aktarıldı. Soru cevap şeklinde geçen seminer günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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